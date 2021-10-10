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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المعدات العسكرية الأمريكية التي تركتها قوات بلاده في أفغانستان ستفيد الآن قوى أخرى، بما في ذلك روسيا والصين.

وتحدث في مسيرة «أنقذوا أمريكا» في دي موين، يوم السبت، قائلا: «روسيا والصين لديهم بالفعل عينات من مروحياتنا العظيمة، أباتشي، وهم الآن يعيدون هندسة المعدات، ويفككونها، ويكتشفونها، وسرعان ما سيقومون ببناء أفضل الأشياء مقابل أموال أقل».

وأضاف دونالد ترامب أنه على عكس بعض المزاعم، فإن المعدات التي تُركت في أفغانستان لم يتم تعطيلها، ويتم الآن بيع «أعداد هائلة» من الأسلحة والمعدات الأمريكية في السوق السوداء.