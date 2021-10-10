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كشف رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش عدم تعافي الاقتصاد العربي حتى الآن من جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا تكبد العالم خسائر كبرى على كافة الأصعدة بسبب الجائحة غير المتوقعة.

وأكد الكاتب الصحفي البارز أن من أهم القطاعات التي تضررت وبقوة من جائحة فيروس كورونا قطاع الغذاء بداية من المصانع المنتجة للمواد الغذائية وحتى المطاعم التي تقدم الأغذية المختلفة.

وشدد فهد الأربش أنه أجرى دراسة حول الآثار السلبية لفيروس كورونا على اقتصاديات الغذاء في العالم العربي وتوقع ارتفاع أسعار الغذاء في الفترة القادمة حال استمرار الجائحة وتعطل حركة الاستيراد والتصدير بين مختلف دول العالم هذا بجانب تسببها في زيادة معدلات البطالة في ظل وجود اغلاقات للعديد من المصانع والمطاعم تأثرا بالخسائر.

وتمنى الكاتب الصحفي فهد الأربش انتهاء جائحة فيروس كورونا بعد توافر اللقاحات حتى يتم التعافي السريع للاقتصادات العربية والعالمية.