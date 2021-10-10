«رايقة» لعمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب في الإمارات

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تصدرت أغنية «رايقة» للنجم عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بدولة الإمارات، بعد طرح الأغنية كاملة على يوتيوب.

الأغنية تم طرحها في مصر عبر إحدى خدمات المحمول وتطبيق أنغامي، لكنها متاحة على يوتيوب في عدد من الدول الأخرى.

أغنية «رايقة» كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.

من ناحية أخرى أعلن عمرو دياب عن أغنيته الجديدة «أنت الحظ» ضمن ألبومه «عيّشني» استعدادًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان الهضبة طرح مؤخرا أغنيته «حلو التغيير» عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند موقع تويتر، بينما تصدر قائمة المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.