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عبر الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب المصري – الروسي، عن خالص شكره وتقديره للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على استضافة المنتدى، وسعيه المتواصل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدين على أن خروج المنتدي بهذه الصورة المشرفة هو تأكيد لقدرة مصر على استضافة أكبر الأنشطة والفعاليات.

وبحسب بيان، الأحد، اختتم منتدى الشباب المصري – الروسي، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فعاليات نسخته الثانية من داخل قلعة صلاح الدين الايوبى، بحضور كل من الدكتور «أشرف صبحي» وزير الشباب والرياضة، و«جيورجي بوريسينكو» سفير روسيا، و«ألكسندر يجورتشيف» نائب رئيس الوفد الروسى من الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب في روسيا و«شريف جاد» رئيس الجمعية المصرية – الاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية و«أرسين ستاركوف» نائب مدير البيت الروسى بالقاهرة وعدد من خريجى الجامعات الروسية والسوفيتية.

وكرّم «صبحى» و«بوريسينكو» الشباب المشارك في المنتدى، وقدمت أوركسترا وزارة الشباب والرياضة عدداً من الفقرات الفنية، وقدم فريق المعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون عرض «ترنيمة مصرية» تصميم وإخراج الدكتور عاطف عوض.

وأوصى المنتدى بتدشين برنامج علمي حول الذكاء الاصطناعي تكون مهمته نقل المعارف والخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وروسيا في هذا المجال الهام، اقامة تعاون ثنائي بين البلدين في مجال المدن الذكية والتحول الرقمي، تدشين مشروع مصري روسي مشترك يهدف إلى التعاون في مجالات ريادة الاعمال وتسريع الابتكار، بالإضافة إلى إقامة مجلس شبابي ثنائي بين مصر وروسيا، يهتم بتفعيل اطر التعاون في المجالات والقضايا المتعلقة بالشباب في البلدين.

وأكد وزير الرياضة أن المنتدى خلال رحلته التي استمرت على مدار 9 أيام نجح في ربط الشباب المصري والروسي وتطوير الحوار بينهم، وصولاً لتوصيات تعد خارطة طريق للمشاريع المشتركة، وتضمن زيادة مساهمة الشباب في تطوير التعاون والتكامل بين مصر وروسيا، وهو ما يهدف اليه عام التعاون الإنساني المشترك بين البلدين.

وأشار السفير الروسي إلى أن التعاون الروسى المصرى له تاريخ مشرف وامكانيات هائلة يمكن استغلالها لتعزيز العلاقات، لذا من المهم جدا أن تُعقد تلك التبادلات الشبابية بانتظام، مؤكداً على أن التواصل المباشر بين الشعوب هو افضل طريقة لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بينهما.

وقال «ألكسندر يجورتشيف» أن المنتدى استطاع بناء جسرًا للتواصل بين شباب البلدين، كما وضع الأساس لمزيد من التوسع في الاتصالات الثنائية للشباب في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، ليصبح الخطوة التالية نحو تطوير العلاقات الودية.

كما قدّم «شريف جاد» الشكر للجنة المنظمة على دعوة أعضاء جمعية الخريجين للمشاركة في المنتدى، مؤكداً أن مد جسور التواصل بين الشباب في مصر وروسيا أصبح وسوف يستمر أحد العناصر الهامة في تطور العلاقات الثنائية.