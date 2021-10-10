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الأردن.. استقالة وزراء قبيل تعديل حكومي مرتقب

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الأردن.. استقالة وزراء الحكومة قبيل تعديل حكومي مرتقب الأردن.. استقالة وزراء قبيل تعديل حكومي مرتقب

الأردن.. استقالة وزراء الحكومة قبيل تعديل حكومي مرتقب

قدم وزراء الأردنية استقالاتهم، اليوم الأحد، تمهيدًا لتعديل حكومي؛ حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية.

ونقلت القناة عن مصدر، لم تسمه، قوله: إن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي حلف يمين توليه الحكومة في 12 أكتوبر من العام الماضي.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كلّف الخصاونة بتأليف الحكومة، خلفًا لعمر الرزاز الذي شهدت فترته موجة من الاحتجاجات ضد أداء الحكومة.

وشكّل الخصاونة حكومته بينما كانت البلاد تكافح للسيطرة على وباء ، الذي ألقى بتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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