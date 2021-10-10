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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد

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وسماحة مفتي عام المملكة وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود -رحمه الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة معه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز ، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد الأمراء (فيصل، وتركي، وخالد، ونايف، ومتعب، ومنصور، وماجد، وعبدالمحسن) وأبناء الفقيد الأمراء (فيصل، وتركي، وسعود، ومحمد) وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن محمد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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