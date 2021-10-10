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مران .. تدريبات بدنية للاعبين في مجمع الصالات

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مران الزمالك.. تدريبات بدنية للاعبين في مجمع الصالات مران .. تدريبات بدنية للاعبين في مجمع الصالات

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الأحد.

واعتاد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على أداء اللاعبين لتدريبات خاصة في مجمع الصالات قبل التدريبات الفنية من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة غدا الإثنين، على أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

المصرى اليوم

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