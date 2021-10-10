رغم تفشي كورونا.. زيادة 30% في الهجرة إلى إسرائيل

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شهد عام 2021 ارتفاعا كبيرا في معدل الهجرة إلى إسرائيل والمعروفة باسم «علياء»، حيث وصل نحو 20.360 شخص حتى الآن، مقارنة بالعام الماضي الذي لم يتجاوز فيه العدد 15.598 خلال الفترة ذاتها من عام 2020 .

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن الزيادة والتي تقدر بنسبة 30% تأتي قبل العيد الوطني الذي يسمى بـ«يوم علياء» أي يوم الهجرة الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام، والذي يحتفل فيه المهاجرون إلى إسرائيل من جميع أنحاء العالم .

ورجح التقرير أن تميل نسبة الهجرة إلى أن الثبات دون المستوى الذي حققته في 2019، وهو العام الأخير «الكامل» قبل تفشي كوفيد-19، عندما وصل 34 ألف مهاجر جديد وذكر التقرير أن الإحصاء الإخير للمهاجرين لعام 2020، حيث بلغ عددهم 20 ألفا.

وتوقع التقرير أنه إذا استمرت الهجرة بنفس المعدل على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري مثل عام 2020، فإن الرقم النهائي للمهاجرين لهذا العام سوف يتراوح ما بين 26 ألفا و27 ألفا.

وقال التقرير إن متوسط عدد المهاجرين سنويا في العقد الذي بدأ من 2010 حتى 2019 بلغ نحو 25 ألف شخص، مما ينبئ بالوصول إلى رقم 26 ألف مهاجر في 2021، مما يعتبر، إذا حدث، بثمابة إنجاز «رائع» في مواجهة الوباء العالمي.