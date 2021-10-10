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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد.

وشرح كارتيرون للاعبي الفريق، بعض النقاط الفنية الخاصة بالفترة المقبلة، وأكد لهم: “المطلوب منا أن نواصل ما أنهينا به الموسم الماضي، تحقيق الانتصارات والسعي نحو تحقيق الألقاب، والمهمة تبدأ بالمباراة المقبلة أمام توسكر”.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقود المباراة طاقم تحكيم موريتاني مكون من: دحان بيده حكما للساحة ويعاونه كل من حمدين ديبا مساعدا أول، ويوسف محمد محمود مساعدا ثانيا، وباباكار سار حكما رابعا.