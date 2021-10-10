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وزير الخارجية السوري: زيارة الأسد الأخيرة لروسيا هي الأفضل.. وحان الوقت لسحب قوات تركيا

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وزير الخارجية السوري: زيارة الأسد الأخيرة لروسيا هي الأفضل.. وحان الوقت لسحب قوات تركيا وزير الخارجية السوري: زيارة الأسد الأخيرة لروسيا هي الأفضل.. وحان الوقت لسحب قوات تركيا

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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن بلاده تحظى بدعم «غير محدود» من في محاربة الإرهاب واستكمال الدولة سيطرتها على أراضي البلاد، مطالبا تركيا بسحب قواتها من شمال شرقي سوريا، جاء لك في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السورية.

وأضاف أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الأسد إلى روسيا كانت من أفضل الزيارات، ونحن لا نختلف إطلاقا مع حلفائنا في الاتحاد الروسي على الأولويات التي يجب أن نطلع بها كلانا في مواجهة الإرهاب، وفي مواجهة ما يخالف ميثاق الأمم المتحدة ويعرقل سيطرة الدول على ترابها الوطني«.

وأكد الوزير أن الدعم الروسي لسوريا غير محدود في هذا المجال، قائلا: «هذا الإرهاب الذي يضرب في سوريا وفي مناطق أخرى من العالم قد يضرب الأتراك وقد يضرب دولا أخرى، ويجب مقاومته، وانطلاقا من هذه المبادئ، نعتقد أنه آن الأوان لتركيا بأنه يجب أن تنسحب من الشمال الغربي لسوريا وأن تتيح المجال لحل يضمن علاقات طبيعية بين سوريا وتركيا بعد زوال هذا الاحتلال الذي يعيق أي تقدم في أي مجال من التعاون.

ودعا المقداد القيادة التركية إلى الوعي قبل أن يتأخر الوقت ويفوت والوقت ليس في مصلحتها وأن سوريا ستبذل الغالي والرخيص من أجل تحرير أرضها سواء كان بطرق سليمة أم بطرق يعرفها المجتمع الدولي بشكل جيد، مشيرا إلى أن الشعب التركي يعي جيدا أن مصالحه التاريخية مع سوريا هي أغلى وأرفع من تحالفات يقوم أردوغان بعقدها مع تنظيمات إرهابية مسلحة لغايات أيديولوجية عفى الزمن عليها، ويجب أن تنتهى.

المصرى اليوم

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