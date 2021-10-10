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هيثم شاكر يطرح «صاحب الجمال» عبر «يوتيوب»

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هيثم شاكر يطرح «صاحب الجمال» عبر «يوتيوب» هيثم شاكر يطرح «صاحب الجمال» عبر «يوتيوب»

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طرح النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة «صاحب الجمال»، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، على طريقه الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصةً أنه يحتوى على مشاهد ولقطات كليب.

أغنية «صاحب الجمال»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتعد أغنية«صاحب الجمال»، هي خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى السنجل، بداية من «كنت غلطة» على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم «كل الاعذار كدابة»، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و«واقف على تكة»، كلمات أحمد حسن رؤول، توزيع وسام عبدالمنعم، وآخرها أغنية «مش عادية»، والتي تعد رابع أغانيه مع هيثم شاكر، من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادي.

المصرى اليوم

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