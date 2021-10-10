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محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان العام ويهدي العاملين حلوى المولد

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محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان العام ويهدي العاملين حلوى المولد محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان العام ويهدي العاملين حلوى المولد

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أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة تفقدية لإدارات الديوان العام، لتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات.

وبحسب بيان، الأحد، حرص محافظ الشرقية على تقديم علب الحلوى للعاملين والعمال والسائقين بالديوان العام، لإدخال البهجة في نفوسهم بمناسبة هذه الذكرى العطرة، التي نستلهم منها قيم التسامح والتراحم والعدل.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

المصرى اليوم

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