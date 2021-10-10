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ضبط عامل لإدارة صفحات علي «فيس بوك» لشراء العملات المقلدة والنصب والإحتيال

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ضبط عامل لإدارة صفحات علي «فيس بوك» لشراء العملات المقلدة والنصب والإحتيال ضبط عامل لإدارة صفحات علي «فيس بوك» لشراء العملات المقلدة والنصب والإحتيال

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يديرها أحد الأشخاص ويقوم من خلالها بعرض عملات وطنية مقلدة للبيع بواقع 350 جنيه صحيحه للألف المقلدة.. بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء تلك العملات والإستيلاء على أموالهم.
تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن القائم على إدارة تلك الصفحات عامل حيث إستغل المذكور مهاراته في إستخدام البرامج الإلكترونية وإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» حيث يعرض من خلال إحداهما العديد من صور العملات المقلدة فئات 200 و100 جنيه مصرى ومقاطع تؤكد ذلك زاعماً قيامه ببيع الألف المقلدة نظير 350 جنيه صحيحة، بينما يقوم بإستخدام الصفحة الآخرى منتحلاً صفة فتاة لإستقطاب عملائه من راغبى شراء العملات المقلدة، وعقب الإتفاق مع أحد الراغبين في شراء تلك العملات المقلدة يقوم بتحديد موعد للتقابل معه وعرض صور العملات عليه والإستيلاء على المبالغ المالية الصحيحة عقب إيهامه بإحضار العملات المقلدة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على العديد من صور لوجهى العملات الورقية فئات 100 و200 جنيه، محادثات نصية متبادلة بينه وبين عملائه، وكذا الصفحتين التي يستخدمها في عرض العملات وإستقطاب ضحاياه ومقاطع فيديو للعملات المقلدة وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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