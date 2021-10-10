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تواجد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

وانتظم أوناجم في التدريبات بعد عودته من المغرب عقب انتهاء إجازته القصيرة لزيارة أسرته، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

الجدير بالذكر أن أوناجم خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة المقبلة أمام توسكر الكيني بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.