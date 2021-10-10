وكيل صحة الشرقية يتفقد مدرسة التمريض والمستشفى المركزي وحميات سنجها بكفر صقر

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، يرافقه الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، بالمرور على المدرسة الثانوية للتمريض بكفر صقر، ومستشفي كفر صقر المركزي، ومستشفى حميات سنجها، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية، واستعدادات العام الدراسي الجديد.

وبحسب بيان، الأحد، زار وكيل وزارة الصحة مدرسة التمريض، للاطمئنان على سير العملية التعليمية في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والنظافة العامة للمدرسة، وتوافر المطهرات بدورات المياه، وتوافر التباعد الاجتماعي بين الطالبات، وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى الطالبات، ومعرفة احتياجاتهم التدريبية والتعليمية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية.

كما قام وكيل الوزارة بزيارة مستشفي كفر صقر المركزي، تفقد خلالها الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، كما تم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي، وحرص على الاستماع إليهم لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتم المرور على الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بالمستشفى، والتأكد من تطعيم جميع المواطنين المترددين على المستشفي والذين لم يتلقوا اللقاح حتي الآن، كما تم المرور على مطبخ المستشفي، للتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي والفرق الطبية بالمستشفي، وكذلك الكميات والأصناف المحددة وفقاً للشروط والمواصفات المتعاقد عليها، كما تفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها لتطوير ورفع كفاءة قسم الكلي الصناعي، ليسع القسم الجديد 52 ماكينة غسيل كلوي، بدلاً من 30 ماكينة حالياً، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من الأعمال لخدمة مرضي الكلي بمركز ومدينة كفر صقر، والمناطق المحيطة بها.

وتوجه وكيل وزارة الصحة لمستشفي حميات سنجها، تفقد خلالها أعمال التطوير التي تمت بها، وتطوير شبكة الغازات، ودعم المستشفي بخزان أكسجين بسعة ٦٠٠٠ لتر، بتكلفة تقديرية ٣ مليون جنيه، كما تفقد الخدمات الطبية المقدمة لمرضي كوفيد 19، والتأكد من تواجد القوي البشرية، وإرتداءهم الواقيات الشخصية أثناء العمل، وتطبيق بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية للحالات المصابة.