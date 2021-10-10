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يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفاً على نظيره االليبي ، مساء غد الإثنين، ، بمنافسات الجولة الرابعة للمرحلة قبل الأخيرة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

التقرير التالي يصحبنا في رحلة مع مشوار المنتخب المصري على مدار تاريخه بالجولة الرابعة لتصفيات المونديال، والتي دائماً ما تشهد انتصارات كبيرة له.

البداية لم تكن موفقة في الجولة الرابعة لتصفيات المونديال فيخسر الفراعنة أمام منتخب ليبريا بهدف دون رد بتصفيات المرحلة قبل الأخيرة "المجموعات" المرهلة لمونديال 1990، إن الهزيمة لن تمنع الفراعنة من بلوغ المرحلة الأخيرة ومن ثم الصعود للمونديال تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري.

وفي تصفيات مونديال 1994 يتعادل الفراعنة خارج الديار سلباً أمام منتخب أنجولا، متلاشياً هزيمة ثانية ينالها بالمرحلة قبل الأخيرة للتصفيات.

الانتصارات تبدأ في تصفيات كأس العالم 1998 بفرنسا، فيحول أبنا النيل تأخرهم خارج ديارهم أمام المنتخب الناميبي لانتصار قاتل مع الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق حسام حسن لينتذع المنتخب المصري النقاط الثلاثة الغالية وينهي المواجهة فائزاً بنتيجة (3-2).

المنتخب المصري على موعد مع مواجهة أخر خارج ملعبه بالجولة الرابعة لتصفيات المونديال أمام نظيره الناميبي، وذلك بتصفيات مونيدال 2002، تحت قيادة المدير الفني محمود الجوهري، في لقا انتهى بالتعادل الايجابي (1-1)، حيث حفظ المدافع إبراهيم سعيد ماء وجه بالفراعنة بتسجيل التعادل في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء.

انتصار تاريخي للمنتخب المصري بولاية المدير الفني الايطالي تارديللي بمنافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2006 وذلك على حساب المنتخب الكاميروني بثلاثية، حيث تلاعب الفراعنة بملعب المقاولون العرب، بمنافسهم ولقنوا قائدهم سونج ورفاقه درساً في فنون اللعبة، في مباراة شهدت أهدافها توقيع كل من محمد شوقي وأحمد حسن وطارق السيد.

تتواصل انتصارات المصريين بالجولة الرابعة لتصفيات المونديال، ويخوض الفراعنة مرحلة المجموعات في مرتين بتصفيات 2010، ففي المرحلة الأولى، يتفوق على منتخب مالاوي بهدفي عماد متعب بالقاهرة، بينما يحقق الفراعنة انتصاراً ثميناً بالجولة الرابعة للمرحلة الأخيرة بالتصفيات ذاتها بهدف دون رد على حساب المنتخب الرواندي بملعبه ووسط أنصاره سجله أحمد حسن.

فوز ساحق جديد للمنتخب المصري بالجولة الرابعة لتصفيات مونديال 2014 خارج ملعبه على حساب نظيره الزيمبابوي بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث شهدت هذه المباراة تألق كبير لمحمد صلاح الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" وهدف اّخر حمل توقيع محمد أبوتريكة.

ويرد منتخب مصر اعتباره أمام نظيره الأوغندي وينجح في الفوز عليه بهدف نظيف لمحمد صلاح في لقاء برج العرب بالجولة الرابعة لتصفيات مونديال 2018.