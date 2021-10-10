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﻿تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة ليبيا ومصر

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﻿تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة ليبيا ومصر ﻿تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة ليبيا ومصر

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عقد بعد ظهر اليوم الاجتماع الفني لمباراة منتخبي ليبيا ومصر المقرر اقامتها في التاسعة مساء غد بملعب شهداء 28 مارس بمدينة بنغازي الليبية ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم .

ترأس الاجتماع النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة وبحضور التونسي هشام قيراط مراقب الحكام ومنسقي النواحي الأمنية والطبية ومندوبين عن كلا الفريقين.

وتم الاتفاق على عدم السماح بوجود أي شخص في الملعب إلا الذين تم منحهم بطاقة دخول المباراة على أساس نتائج رسمية لتحاليل PCR ، مع عدم السماح لركوب أي عناصر غير اللاعبين وجهاز الفريقين بركوب الحافلتين المخصصتين للفريقين.

كما تم الاتفاق على أن يرتدي المصري طاقما أبيض فيما يرتدي المنتخب الليبي قميصا أحمر وشورت وجوارب سوداء.

حضر الاجتماع عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري وعبد الله سيد مدير المهمات.

المصرى اليوم

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