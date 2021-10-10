بالأرقام.. كفة متوازنة بين إسبانيا وفرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية مساء الأحد صوب ملعب «أليانز ستاديوم» في مدينة تورينو الإيطالية من أجل متابعة موقعة إسبانيا وفرنسا، وذلك في المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية للعام الجاري 2021.

وفي الدور نصف النهائي، هزمت إسبانيا بطل أوروبا 2-1، وأنهت سجل الإيطاليين 37 مباراة متتالية دون هزيمة. سجل فيران توريس هدفين ليضمن فوز إسبانيا، وساعد فريق لويس إنريكي على الاقتراب من المجد.

وفي المباراة اللقاء الآخر، فازت فرنسا على بلجيكا في مواجهة مثيرة شهدت عودة المنتخب الفرنسي من تأخره 2-0 للفوز بنتيجة 2-3.

مع استعدادهما للنهائي، أدركت كل من إسبانيا وفرنسا أنه لا مجال للخطأ في هذه المباراة عالية الجودة. مع المخاطر الكبيرة وفرصة المجد، سيقاتل كلا المنتخبين بكل قوته من أجل الفوز باللقب بعد مشاركة مُخيبة للآمال في يورو 2020.

ويغيب عن الإسبان في هذه المباراة الثلاثي بيدري وماركوس يورينتي وبريس مينديز، بينما قدم جافي مستوى ممتازًا في الظهور الأول ضد إيطاليا في المباراة السابقة ومن المقرر أن يحصل على فرصة أخرى في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، تعرض لوكاس ديني لإصابة في أوتار الركبة ضد بلجيكا وهو غير متاح لهذه المباراة، بالإضافة إلى غياب نجم الوسط نجولو كانتي.

اسبانيا ضد فرنسا وجهًا لوجه:

إسبانيا لديها سجل جيد ضد فرنسا، حيث فازت في 16 من أصل 35 مباراة لعبت بين المنتخبين. نجحت فرنسا في تحقيق 12 انتصارًا، بينما فازت إسبانيا في 12 مباراة، وحسم التعادل 7 مباريات سابقة.

من جانبه، لا يعرف المنتخب الإسباني الهزيمة أمام فرنسا في أخر ثلاثة مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء، وسيريد منتخب لا روخا أن يتألق في هذه المباراة؟

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين في عام 2017 وانتهى بفوز إسبانيا 2-0. لقد تحسنت فرنسا على مر السنين وستحتاج إلى التعافي في هذه المباراة الهامة والمُرتقبة.