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هيئة حقوق الإنسان: الفحص قبل الزواج يعزز استقرار الحياة الأسرية ويحفظ الحقوق

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هيئة حقوق الإنسان: الفحص قبل الزواج يعزز استقرار الحياة الأسرية ويحفظ الحقوق هيئة حقوق الإنسان: الفحص قبل الزواج يعزز استقرار الحياة الأسرية ويحفظ الحقوق
خلال حلقة نقاش بمشاركة عدة جهات

هيئة حقوق الإنسان: الفحص قبل الزواج يعزز استقرار الحياة الأسرية ويحفظ الحقوق

نظّمت هيئة حقوق الإنسان في مقرها بالرياض اليوم، حلقة نقاش بعنوان "الفحص ما قبل الزواج" بمشاركة عدة جهات ذات الصلة.

وأكدت الحلقة أن "الحق في الزواج وتكوين الأسرة" حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان، بما يتيح لكل ذكرٍ وأنثى الارتباط ببعضهما بعلاقة شرعية ونظامية الهدف منها تحقيق الاستقرار بحياة مشتركة قائمة على التعاون والمودة والاحترام والتعاطف والإنجاب لتكوين أسرة تمثل لبنة من البناء المجتمعي.

وتناولت الحلقة ارتباط حق الزواج وتكوين الأسرة بحقوق الإنسان الأخرى، كالحق في الصحة والحق في الرعاية الاجتماعية.

ويثبت الحق في الصحة للزوجين من المرحلة السابقة للزواج، حيث إن لكل من الخاطب والمخطوبة الحق في العيش بحياة زوجية صحية نفسية وبدنية قبل عقد الزواج، وتحقيق حالة من التوافق والانسجام بينهما بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء من خلال إجراء الفحص الطبي قبل الزواج.

يُذكر أن هيئة حقوق الإنسان تولي أولوية خاصة لتعزيز الوعي بأهمية الاستقرار الأسري بما يحفظ حقوق جميع الأفراد ويحقق التماسك المجتمعي بهدف حماية حقوق الإنسان، خصوصًا ما يتعلق بالأسرة، وتنفيذ برامج توعوية للحد من العنف الأسري في المجتمع والمحافظة على الجوانب النفسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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