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استضافتها 3 مدن.. اختتام بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية

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بمجموع جوائز بلغت 32 مليون ريال

استضافتها 3 مدن.. اختتام بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية

اختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية، التي أقيمت خلال الفترة من 26 / 8 حتى 8 / 10 / 2021م بمشاركة جميع الأندية الحكومية المسجلة لدى وزارة الرياضة، واستضافتها 3 مدن هي الرياض وجدة والدمام، بمجموع جوائز بلغت 32 مليون ريال.

وضمت بطولة الكأس 5 رياضات إلكترونية مختلفة: CS:GO , DOTA 2, Rainbow Six Siege, PUBG Mobile, Rocket League ، وحقق نادي الهلال 6 بطولات من أصل 9، وحصل نادي الفتح على بطولتين ونادي الشباب على بطولة واحدة.

وتوج الفرق الفائزة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وأقيم حفل التتويج بمقر الدوري السعودي الإلكتروني في قمة المنافسة ، فيما استضافت صالات الألعاب الإلكترونية في مدن الرياض وجدة والدمام منافسات الكأس من باب دعم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لجميع أطراف مجتمع الرياضات الإلكترونية، والسعي لمشاركتهم في البطولات التي يقيمها.

وجاءت نهاية كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية مع انتهاء مجريات البطولة الثانية من الدوري السعودي الإلكتروني، والمقامة لرياضة CS:GO الإلكترونية؛ حيث التقى الأبطال في قمة المنافسة السعودية، وتوج نادي Falcons Esports باللقب بفوزه بنتيجة 2/ 0 على نادي 01ESPORTS الذي يخسر ولأول مرة في تاريخ بطولاته في CS:GO, فيما نال لقب أفضل لاعب في البطولة لاعب فريق Falcons فواز العنزي.

وأشاد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بالإقبال الكبير على المشاركة في كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية من الأندية الحكومية التابعة لوزارة الرياضة، مشيرًا إلى أن هذه الأندية هي معقل إيجاد المواهب التي يسعون في الاتحاد لاكتشافها وتطويرها وتمكينها، مثمنًا في هذا الصدد شراكة الأندية الحكومية مع أندية الرياضات الإلكترونية الخاصة، وهو ما يشير إلى مستقبل باهر للرياضات الإلكترونية في المملكة.

استضافتها 3 مدن.. اختتام بطولة كأس اتحاد الرياضات الإلكترونية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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