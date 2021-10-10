أخبار عاجلة

رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي 100% -
"الآسيوي": لاعب النصر "تاليسكا" رجل مباراة الوحدة الإماراتي -
وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين -
مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة" -
الأمير عبدالرحمن بن مساعد: قناة السعودية تشهد نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا -
بينها «الرسالة» و«هجرة الرسول».. القنوات المتخصصة تحتفل بالمولد النبوي (خريطة) -
نائب محافظ قنا يتفقد أعمال حفر الآبار الشاطئية وتوصيل المياه بنجع حمادى -
المجلس الرئاسي الليبي يبحث مع مسئول أممي حضيرات إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده -
وزير الدفاع اللبناني: القبض على 19 شخصا على خلفية أعمال العنف ببيروت -
تعليق مثير من موسيماني عقب تعادل الأهلي مع بطل النيجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات قيادة صبي لسيارة ميكروباص في سوهاج

Print
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو قيادة صبي لسيارة ميكروباص في سوهاج «الداخلية» تكشف ملابسات قيادة صبي لسيارة ميكروباص في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لأحد الصبية بسوهاج أثناء قيادته سيارة أجرة «ميكروباص».
قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».. متضمناً قيام أحد الصبية بقيادة سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة قسم شرطة أول سوهاج»
وأضافت: «فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بسوهاج عن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه- 15 سنه- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وكذا رخصة تسيير منتهية بإسم أحد الأشخاص، كما تم ضبط مالك السيارة (سائق )، وبمناقشته قرر قيامه بتكليف المذكور بالعمل كسائق على السيارة ن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي يعود من النيجر بتعادل إيجابي مع الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

الأهلي يعود من النيجر بتعادل إيجابي مع الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

الطفل ياسر خرج بـ«المريلة» وعاد في الكفن.. قصة مقتل تلميذ على يد زميله بأكتوبر (فيديو)

الطفل ياسر خرج بـ«المريلة» وعاد في الكفن.. قصة مقتل تلميذ على يد زميله بأكتوبر (فيديو)

نجيب ساويرس عن منتقدي «فساتين الجونة»: «موتوا بغيظكم» (فيديو)

نجيب ساويرس عن منتقدي «فساتين الجونة»: «موتوا بغيظكم» (فيديو)

لنشر المشاعر الإيجابية .. سمية الخشاب : «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية» (فيديو)

لنشر المشاعر الإيجابية .. سمية الخشاب : «الرقص على الريد كاربت حاجة تانية» (فيديو)