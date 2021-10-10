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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لأحد الصبية بسوهاج أثناء قيادته سيارة أجرة «ميكروباص».

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».. متضمناً قيام أحد الصبية بقيادة سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة قسم شرطة أول سوهاج»

وأضافت: «فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بسوهاج عن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه- 15 سنه- مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وكذا رخصة تسيير منتهية بإسم أحد الأشخاص، كما تم ضبط مالك السيارة (سائق )، وبمناقشته قرر قيامه بتكليف المذكور بالعمل كسائق على السيارة ن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .