منح دراسية لطلبة الثانوية الصناعية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

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أعلنت محافظة شمال سيناء ، اليوم الاحد، عن توفير منح دراسية لطلبة الثانوية الصناعية نظامي الثلاث والخمس سنوات في المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، وذلك بالتعاون مع رئيس مجلس امناء المعهد.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن من شروط الحصول علي المنحة ، أن يكون الطالب حاصل علي الشهادة الثانوية الصناعية نظام الثلاث والخمس سنوات للعام الدراسي 2020/2021 ، وأن يكون مصري الجنسية ومن أبناء المحافظة أو المقيمين بها أقامة دائمة، الحصول علي الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، وأن يكون حاصل على مجموع درجات بنسبة 82.42 % لنظام ال3 سنوات و80.44 لنظام ال5 سنوات.

أضاف المحافظ أنه يتم تلقي الطلبات الخاصة بالمنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بالعريش، في مواعيد العمل الرسمية من اليوم الأحد وحتي الخميس المقبل

وأشار المحافظ الي أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة هي صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد وصورة استمارة شهادة الثانوية الصناعية وإفادة بالشهادة الإعدادية وإفادة أخري بالشهادة الابتدائية.