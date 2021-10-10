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رد الدكتور مدحت العدل،المؤلف والسيناريست السينمائي على تصريحات حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، بشأن عدم دعوة حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد والتي أقيمت في السعودية.

وكان حسن مصطفى، قال في تصريحات تلفزيوني، أنه دعى محموجد الخطيب، رئيس النادي الأهلي لحضور افتتاح مونيدال اليد، لأنه "صديقه".

وكتب مدحت العدل على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"رداً علي التصريح المتهالك للمدعو حسن مصطفي علي دعوة الخطيب لإنه ( صديقه)، نحن لم نعترض علي دعوته لأنه شخصية رياضية عامة ولكن مبرر الصداقة مضحك فهو ليس عيد ميلاد ولكن الاعتراض أنك لم تدعو رئيس النادي الأعظم في اللعبة فأدخلت الخاص في العام بطريقة مخزية لا تليق بعمرك ولا منصبك وتنم عن طفولة فكرية”.

وأضاف :“أما أنك رئيساً للإتحاد الدولي إلخ فهذا كان ادعى أن تحترم منصبك.. بلاتر ظل رئيساً لإتحاد كرة القدم - وهو بالقطع- أهم منك بمراحل ثم خرج منه فاسداً ومخذولاً.. أنت مقتنع إنك الوحيد علي حق وهذا دليل ديكتاتورية وتضخم في الذات.. ويظل الزمالك خالداً وأنت للنسيان”.