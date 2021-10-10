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دوللى شاهين تواصل تصوير «المماليك» بالمنصورية

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دوللى شاهين تواصل تصوير «المماليك» بالمنصورية دوللى شاهين تواصل تصوير «المماليك» بالمنصورية

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تواصل الفنانة دوللى شاهين تصوير مشاهد دورها في مسلسل «المماليك» حيث إنتهت من ٨٠ ٪ من مشاهدها في المسلسل، المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

تدور أحداث المسلسل حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ ٦٠ حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخراً.

مسلسل «المماليك» من بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامى وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال،مديرالتصوير محمدالفارا، من إخراج حازم فودة.

المصرى اليوم

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