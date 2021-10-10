طلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم حول العمل بالتدريس عن طريق التطوع

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تقدم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، بشأن سد العجز في هيئة التدريس في الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار سالم إلى أنه رغم صدور الكتاب الوزاري الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١، والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية «مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلومة تربوية» للعمل بالمدارس نظير اجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيها، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الادرات التعليمية بمحافظة سوهاج عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون اجر وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر والخاص بمنح اجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيها.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج بدأت بالفعل في الحصول على طلبات التطوع وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل اجر بالحصة.

وأوضح النائب أنه رغم ان هناك عجزا كبيرا في المدرسين ورغم سابقة قيام الوزارة بتنظيم مسابقة تم من خلالها اختيار والتعاقد مع ٣٦ الف مدرس وتدريبهم وتوزيعهم على المدارس واشتغلوا فعليا بالمدارس عدة شهور، إلا أن الوزارة لم تستعين بهم مرة أخرى حتي الآن واصدرت قرارات جديدة للعمل بالأجر مقابل الحصة أو بالتطوع مما يدل على التخبط الشديد لدى الوزارة في التعامل مع هذا الملف.