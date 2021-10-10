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أشاد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالإضافات الجديدة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الماضية، موضحا أنها جميعا تلبي مطالب الجهاز الفني وتدعم جميع الصفوف والمراكز مشيرا إلى أن فريق بيراميدز أصبح متكاملا بصورة كبيرة والإضافات جيدة للغاية وستساعد النادي في تحقيق أهدافه وخططه المستقبلية.

ونجح بيراميدز في إتمام التعاقد خلال الانتقالات الماضية مع ٥ لاعبين هم، حسين السيد وهشام محمد وعبد الله مجدي والتونسي فخر الدين بن يوسف والمغربي وليد الكرتي، بجانب التعاقد نهائيا مع محمود صابر لاعب منتخب الشباب، إضافة إلى استعادة جهود الحارس أحمد دعدور والمهاجم الشاب ناصر منسي بعد انتهاء الإعارة.

أوضح إيهاب جلال للمركز الإعلامي أن الإضافات ستساعد كثيرا في تنفيذ خططه داخل الملعب وبات الفريق يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز وهو ما سيساعده على تنفيذ عملية التدوير خلال المباريات خاصة وأن الموسم المقبل سيكون مضغوطا في نصفه الثاني مع كثرة التوقفات الدولية، وفي ظل مشاركة بيراميدز في أكثر من بطولة فإن الإضافات مهمة من أجل دعم مسيرة الفريق محليا وقاريا.

وتحدث المدير الفني عن محمود صابر لاعب الوسط مؤكدا أنه موهبة مميزة للغاية وتحدث معه بعد توليه المهمة مؤكدا له أنه لاعب مهم للنادي وسيكون أحد أهم المواهب والعناصر الأساسية في صفوف الفريق، ولكنه يغيب حاليا بسبب إصابة في وتر أكيلس ويتم تجهيزه لانطلاقة الدوري في نسخته الجديدة، مضيفا بأن القائمة الحالية من اللاعبين ممتازة ويتبقى فقط التوفيق في المرحلة المقبلة وابتعاد الإصابات عن الفريق.