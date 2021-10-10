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«تسببت في جلوسه على كرسي متحرك».. خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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«تسببت في جلوسه على كرسي متحرك».. خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة «تسببت في جلوسه على كرسي متحرك».. خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

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كشف الفنان خالد الصاوي، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تسببت في جلوسه على كرسي متحرك.

ونشر «الصاوي» صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك» ظهر فيها وهو جالساً على كرسي متحرك، وعلق عليها قائلاً: «أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم باذن الله».

وتابع :«ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة ويعلموك احترام الضعف، واحترام الكرامة اللى في الضعف».

يذكر أن اَخر أعمال خالد الصاوي فيلم «30 مارس»، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

المصرى اليوم

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