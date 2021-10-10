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ندوة بالجامعة العربية حول توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

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ندوة بالجامعة العربية حول توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية ندوة بالجامعة العربية حول توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية

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افتتحت، اليوم الأحد، أعمال الندوة 59 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية يوم والتي تستمر حتى 14 أكتوبر 2021 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة العميد محمد الناصر الحيوني رئيس وفد الجمهورية التونسية.

جاء ذلك بحضور السفير خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، والوزير المفوض طارق عبدالسلام – مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي، وقد حضر أعمال الندوة نخبة من الضباط في القوات المسلحة العربية ممثلين عن (17) دولة عربية لمناقشة موضوع «تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية للقوات البرية الصادرة عام 2007 من جامعة الدول العربية»، وقد تلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون العربية والأمن القومي – الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي) عدد (5) دراسات من الدول الأعضاء (الأردن، تونس، الجزائر، السودان، ، مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، لمناقشتها والخروج بدراسة موحدة في نهاية الاجتماع يتم تعميمها على مندوبيات الدول الأعضاء بغرض الاستفادة منها في الجيوش العربية وتوزيعها على الكليات والمعاهد العسكرية العربية.

ألقى السفير خليل إبراهيم الذوادي، كلمة نقل فيها تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وتمنياته لأعمال الندوة بالتوفيق والنجاح، وأوضح أن هذه الندوة لها أهمية خاصة تنبع من تعزيزها فرص التعاون المشترك بين الجيوش العربية، لما للمصطلحات الموحدة من أهمية في تعزيز العمل العربي العسكري المشترك بين مختلف الدول العربية، وكذا موضوع الدراسة محل هذا الاجتماع وهي «تحديث المصطلحات والمفاهيم العسكرية للقوات البرية، الصادرة عام 2007 من جامعة الدول العربية»، وهو من المواضيع الهامة لدى قواتنا المسلحة وتأتي استكمالاً لندواتكم السابقة والتي تمخض عنها العديد من الموضوعات الهامة التي تخدم المصلحة العامة لقواتنا المسلحة العربية، وخاصة أنها تهدف إلى تحديث معجم المصطلحات العسكرية الذي صدر سنة 2007، وسيتم مناقشة المقترحات المقدمة من الدول لإقرار معجم موحد للمصطلحات العسكرية سيتم تعميمه على الدول الأعضاء والمؤسسات التعليمية العسكرية.

المصرى اليوم

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