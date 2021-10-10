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قالت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق الجمهوريه الجديدة، ونقطة تحول نحو بناء آفاق جديده في المستقبل، لتكون مصر في مصاف الدولة المتقدمه لاعتمادها احدث الأساليب التقنيه والتكنولوجيا التي ستساهم في احداث نقله حضارية جديده لمصر في المستقبل في كافة المجالات.

وطالبت ابوشقه، في تصريحات لها اليوم الاحد، بالاسراع في وتيرة التحول الرقمي للهيئات والوزارات والشركات والقطاع العام والقطاع الخاص، حتي نتمكن من دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات العمل، الذي يعود بشكل أساسي تنمية القطاعات الحكومية والشركات ويعود بالنفع على الخدمة والعملاء والدوله.

وأضافت أن التحول الرقمي سيساعد الدوله في تحسين معدلات النمو من خلال دعم الشمول المالي، وكذلك انعاش موارد الدوله من خلال تقصي المتهربين وتوفير مناخ ضريبيي متطور يسهم في دعم الموازنه العامه للدوله .

وتابعت «ابوشقه» أن الاهتمام بالعنصر البشري سيكون التحدي الأكبر في ضبط منظومه التحول الرقمي، في تدريب كفاءات فنيه قادرة على استخدام مثل هذا التقنيات المتقدمه ودخول عصر الرقمنه بعناصر مصريه وثقافه تستوعب هذه التطور التاريخي .

ولفتت إلى ان الدولة المصريه تسير على الطريق الصحيح في تبني هدا الفكر، ولكن يحتاج إلى تكاتف جميع الجهود في سبيل إنجاح هذه التجربه التي لها فوائد كثيرة أولها تخفيض التكاليف، تحليل البيانات حيث يمنح التحول الرقمي الشركات القدرة على جمع البيانات بشكل مفيد وقابل للتنفيذ لتحسين الخدمات والنفقات وتساعد على زيادة الابتكار من حيث تصبح الشركات والمنظمات أكثر ذكاءً واستجابةً لاتجاهات السوق الحال.