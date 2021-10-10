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نائب محافظ المنيا يصطحب نجلي شهيد إلى مدرستهما

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نائب محافظ المنيا يصطحب نجلي شهيد إلى مدرستهما نائب محافظ المنيا يصطحب نجلي شهيد إلى مدرستهما

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأحد، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالاستمرار في متابعة انتظام سير العملية التعليمية بنطاق المحافظة، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه انتظام سير العمل، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية، مشدداً على المتابعة لمدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، انتظام سير العملية التعليمية بمركز سمالوط، حيث شمل المرور على مدارس (الشهيد رجب احمد حسين الملاح- سمالوط الثانوية الزراعية).

ورافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، عماد حسن القائم بأعمال رئيس مركز سمالوط.

واصطحب «أبوزيد» خلال جولته بالمدرسة، ابني الشهيد رجب أحمد حسين، بالصف الثاني والرابع الابتدائي، مقدماً التحية والتقدير لجميع شهداء الوطن الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل عزة وكرامة وطننا الغالي، كما تابع نائب المحافظ انتظام سير العملية التعليمية حيث تم المرور داخل الفصول للتأكد من الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية للطلاب، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

المصرى اليوم

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