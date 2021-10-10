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محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ

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محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام حي المناخ، لمتابعة آخر مستجدات العمل في الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي، خلال جولته الميدانية، اليوم الأحد.

والتقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين خلال تواجدهم بالمركز التكنولوجى بحى المناخ، وتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة بالمركز، حيث عبر العديد من المواطنين عن رضاهم بالمستوى المتميز للعاملين بالمركز والتطور الملحوظ في مستوى الأداء، موجها العاملين بالمركز التكنولوجى بسرعة الاستجابة لأى طلبات أو شكاوى ترد للمركز من المواطنين والتعامل معها على الفور .

المصرى اليوم

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