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أوقاف شمال سيناء تفتتح 13 مسجدًا الجمعة

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أوقاف شمال سيناء تفتتح 13 مسجدًا الجمعة أوقاف شمال سيناء تفتتح 13 مسجدًا الجمعة

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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الاحد، عن افتتاح 13 مسجدًا بمدينة العريش، الجمعة القادمة ١٥ أكتوبر، وذلك بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى ، تفتتح وزارة الأوقاف عدد ( ١٣ ) مسجدا جديدا ( إحلالاً وتجديدا ) بمحافظة شمال سيناء يوم الجمعة القادمة 15 من أكتوبر .

أشار مدير عام المديرية، في بيان، أنه بافتتاح المساجد يصبح عدد المساجد التي تم افتتاحها عدد 14 مسجدًا خلال شهر أكتوبر الجاري، لافتًا الي أنه سبق افتتاح مسجد الاسراء بمدينة العريش يوم الجمعة قبل الماضية.

المصرى اليوم

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