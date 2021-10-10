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مدير تعليم المنوفية يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية بشبين الكوم

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مدير تعليم المنوفية يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية بشبين الكوم مدير تعليم المنوفية يتفقد انتظام الدراسة بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية بشبين الكوم

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تفقد هاني عنتر القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، انتظام وانضباط اليوم الدراسي بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية،رافقته خلال الجولة ثريا منصور مدير عام الإدارة .

تفقد عنتر قاعات رياض الأطفال بالمدرسة وبعض الفصول الدراسية لمختلف الصفوف وأشاد بنظافة المدرسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والعاملين بالمدرسة، مناشدا أولياء أمور الطلاب بمختلف المدارس بعدم السماح لأبنائهم بالذهاب للمدرسة دون ارتداء الكمامة واصطحاب أدوات التعقيم الشخصية وزجاجة المياه مع التأكيد عليم بعدم تداول زجاجات المياه بين زملائهم تفاديا للإصابة بالعدوى كما ناشد عنتر أولياء الأمور بعدم التجمع أمام المدارس منعا للتزاحم حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

المصرى اليوم

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