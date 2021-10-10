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جواز السفر الأردني العاشر عربيا ً ...

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جواز السفر الأردني العاشر عربيا ً ... جواز السفر الأردني العاشر عربيا ً ...

جى بي سي نيوز  :- احتل جواز سفر الإمارات المرتبة الأولى عربيا والـ16 عالميا، بقدرة حامله على دخول 174 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول، وذلك بحسب مؤشر جوازات السفر العالمي "هينلي".

واحتلت قطر المرتبة الثانية عربيا بـ97 وجهة فيما حلت تونس سابعا بـ71 وجهة والمغرب ثامنا بـ63 وجهة، ثم موريتانيا تاسعا بـ59 والجزائر والأردن عاشرا بـ52 وجهة.

وتصدرت اليابان التصنيف العالمي لأفضل جوازات السفر لعام 2021، حيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة حول العالم، سواء بدون تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

وتحتل سنغافورة أيضا المرتبة الأولى مناصفة مع اليابان بحيث يستطيع مواطنوها الوصول إلى 192 وجهة.

وحلت كوريا الجنوبية مع ألمانيا في المركز الثاني، حيث يستطيع مواطنو الدولتين الوصول إلى 190 وجهة بلا تأشيرة أو باستخدام تأشيرة عند الوصول.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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