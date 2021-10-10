"بيئة" و"صحة" جدة تنظّمان محاضرة عن "السعار"

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للتوعية به وشرح طرق الوقاية منه

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، محاضرة توعوية في اليوم العالمي لداء الكلب "السعار"، التي شارك فيها مكتب الوزارة بمحافظة جدة ممثلًا في قسم الثروة الحيوانية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

من جانبه أوضح مدير إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بالصحة العامة بجدة الدكتور علي بن أحمد الزهراني، أهمية توعية المجتمع وتثقيفهم بخطورة الإصابة بداء الكلب وطرق الوقاية الصحيحة؛ حيث تعد تكلفة الوقاية بعد التعرض للفيروس هي الأعلى في آسيا، كما تشير الإحصائيات، وتصل التقديرات إلى 1.5 مليار دولار أمريكي سنويًّا.

بدوره تناول الدكتور هايل بن محمد قدسي، نائب مدير إدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة بصحة جدة في المحاضرة؛ شرحًا مفصّلًا عن مرض "السعار" ومسبباته وآثاره على الفرد والمجتمع من النواحي الصحية والاقتصادية، وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره وطرق العلاج المتبعة في وقتنا الراهن.

وتناول الدكتور سمير محمد علي، دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، خصوصًا في مرض داء الكلب "السعار".

وتم استعراض الإطار الاستراتيجي للقضاء على داء الكلب "السعار" الذي يصيب الإنسان في المملكة، والذي تم إعداده في ظل جهود مشتركة بين الجهات المعنية، وبدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لزيادة الوعي حول مخاطر داء الكلب وتعبئة الجهود لاستئصال المرض؛ حيث يتطلب هذا بذل جهود من قبل جميع الجهات الفاعلة في الشراكة متعددة القطاعات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وبيّن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ، أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربّي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والحد من انتشارها وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

ويعتبر داء الكلب من الأمراض الفيروسية، وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية مثل القرود، والثعالب، والقطط، ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا، وهو مرض قاتل للمصاب بمجرد ظهور العلامات والأعراض، وهو ينتقل من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للإنسان، ولكنه لا ينتقل من الإنسان للإنسان.

وينتقل داء الكلب عن طريق العض وإحداث جرح، أو عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب؛ حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم.

واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين، وتمت الإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.