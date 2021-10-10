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"تخصصي الطائف" يُنهي معاناة 5 أشهر لمريض مع آلام أسفل البطن

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فريق طبي يتمكّن من استئصال تكيّس خلقي نادر لمريض عشريني

تمكّن الفريق الطبي بقسم الجراحة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، من إيقاف معاناة مريض بالعقد الأول من عمره ظل يعاني من التهابات متكررة في البول لأكثر من خمسة أشهر، ووجود انتفاخ أسفل البطن ينمو ويزداد في حجمه.

واستأصل الفريق الجراحي المُكلف بالعملية تكيُّسًا خلقيًّا يعتبر من الحالات النادرة جدًّا؛ حيث سجل على مستوى العالم حالات قليلة جدًّا منه.

ووفقًا لما ذكره لـ"سبق" المتحدث الإعلامي لصحة الطائف سراج الحميدان: فقد أظهرت الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية بعد تنويم المريض ومن ثم فحصه إكلينيكيًّا وجود كيس في منطقة الحوض يبلغ حجمه 17 سم، وطوله 14 سم، وعرضه 11 سم، كما تم عمل أشعّة رنين مغناطيسي للتزوُّد بمعلومات أوضح عن وضعية الكيس؛ حيث تبيّن أن التكيُّس ضاغط بدرجة كبيرة على المستقيم وعلى المثانة؛ الأمر الذي يستدعي تدخلًا جراحيًّا لتشخيصه وعلاجه.

وأضاف: تم إجراء عملية استكشافية واستئصال التكيس بالكامل الذي كان ملاصقًا للحالب الأيسر؛ مما استدعى تدخل جرّاحي المسالك أثناء العملية التي استغرقت ٤ ساعات، ثم جلس المريض فترة استشفاء خمسة أيام وخرج بعدها بصحةٍ جيدة.

وقاد الفريقَ الجراحي الذي أجرى العملية الاستشاريُّ الدكتور سراج السليماني، والاستشاري نعمان المنصف، والدكتورة أروى الجهني، وجراح المسالك الدكتور أحمد مختار، وفيصل الروقي مساعدًا في العملية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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