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سئم من شكواها الدائمة.. شاهد رجلاً يبني لزوجته أغرب منزل

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استغرق البناء 6 أعوام وأزمة قلبية

سئم من شكواها الدائمة.. شاهد رجلاً يبني لزوجته أغرب منزل

رغبة في إرضاء زوجته، عكف مسن من البوسنة على تحقيق أمنيتها بأن تسكن في منزل ذي إطلالات متعددة ومتغيرة، وفي النهاية تحقق لها ما أرادت، بفضل إختراع بسيط من الزوج.

وأوضح فوجين كوسيتش (72 عاما)، هو يقف أمام المنزل الذي بناه: "سئمت من شكواها الدائمة وطلبها المتكرر بأن يكون لديها منزل يطل على عدة جهات بحيث ترى شروق الشمس أو طريق المارة عندما تريد، فقلت لها حسنا سوف أبني لك منزلا دوارا تستطيعين تغيير اتجاهاته كما يحلو لك".

وحسب وكالة "رويترز"، يقع المنزل الذي جذب انتباه الزوار والسياح في سهل خصب في شمال البوسنة بالقرب من بلدة سرباك، ويدور المنزل الخشبي على محور قطره 7 أمتار بحيث يمكن الاستمتاع بمنظر حقول الذرة والأراضي الزراعية التي تبدو وكأنها غابات في مواسم هطول الأمطار.

وقال كوسيتش: "يمكن للمنزل أن يدور بشكل كامل في 24 ساعة عندما يكون بأبطأ سرعة، لكن يمكن أيضا الانتهاء من الدورة في 22 ثانية فقط".

ولفت كوسيتش إنه استوحى أفكاره من المخترعين الأمريكيين من أصول صربية نيكولا تيسلا وميهاجلو بوبين، مؤكدا أنه ينحدر من عائلة فقيرة مما حال دون إمكانية حصوله على تعليم جيد وبالتالي وجد نفسه مجبرا على البحث عن طرق خاصة به لصنع الأشياء بنفسه.

وقال: "هذا ليس ابتكارًا فريدًا، إنه يتطلب فقط الإرادة والمعرفة، وكان لدي ما يكفي من أجل ذلك، موضحاً أنه بنى المنزل بالكامل بنفسه.

واستغرق ذلك المشروع 6 أعوام للانتهاء منه، وعطله خلالها مرض بالقلب اضطره لقضاء فترة في المستشفى. ولفت الرجل إلى أن منزله الجديد قادر على مقاومة الضرر الناتج عن الزلزال أكثر من المنازل الثابتة، قبل أن يختم حديثه: "عندما دخلت المستشفى تمنيت أن تطول حياتي لمدة عام حتى أنهي بناء المنزل؛ لأن الفكرة في رأسي ولن يستطيع تنفيذها أحد سواي".

سئم من شكواها الدائمة.. شاهد رجلاً يبني لزوجته أغرب منزل

سئم من شكواها الدائمة.. شاهد رجلاً يبني لزوجته أغرب منزل

سئم من شكواها الدائمة.. شاهد رجلاً يبني لزوجته أغرب منزل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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