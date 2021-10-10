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القوى العاملة: تعيين 1571 شاباً بينهم 38 من ذوى الهمم بالبحر الأحمر

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القوى العاملة: تعيين 1571 شاباً بينهم 38 من ذوى الهمم بالبحر الأحمر القوى العاملة: تعيين 1571 شاباً بينهم 38 من ذوى الهمم بالبحر الأحمر

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1571 شاباً، منهم 38 من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 2205 شابا، فضلاً عن توفير 215 فرصة عمل .

وقال الوزير إن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة، وإصدار رخصة مزاولة المهنة لـ 625 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية على المهن المختلفة .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية بحفظ 4 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 23 أجنبي آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 520 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وأسفر التفتيش عن تحرير 84 محضراً، وعمل 6 ندوات توعية للعاملين بلغ عدد المشاركين فيها 215 عاملا .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 128 منشأة، وأسفر عن تحرير 39 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 11 ندوة توعية في نفس المجال، حضرها 136 عاملا، كما تم متابعة 111 منشأة يعمل بها 6820 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد (كوفيد- ١٩).

وأضاف أن المديرية تلقت 48 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 4 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكوى، وتبقى 21 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

المصرى اليوم

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