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السفير المصري بكوريا الجنوبية يبحث توطين صناعة عربات المترو في

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السفير المصري بكوريا الجنوبية يبحث توطين صناعة عربات المترو في مصر السفير المصري بكوريا الجنوبية يبحث توطين صناعة عربات المترو في

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استقبل الدكتور حازم فهمي، سفير لدى كوريا الجنوبية، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات هيونداي روتام يونج بي لي ومجموعةً من قيادات الشركة على حفل عشاء بدار سكن السفارة المصرية، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارته لمصر في شهر إبريل الماضي بشأن توطين صناعة عربات المترو ونظم الإشارات والإتصالات ومعدات التحكم والقيادة في مصر.

وقال السفير حازم فهمي إن يونج بي لي أعرب عن امتنانه للقاء الرئيس عبدالفتاح أثناء زيارته للقاهرة، وهو الأمر الذي كان له أكبر الأثر في النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة، وأوضح أن مجموعة «هيواندي روتام» تتطلع إلى المشاركة في أعمال المراحل القادمة للعاصمة الإدارية من خلال توريد وتوطين صناعة عربات المترو التي تعمل بتكنولوجيا صديقة للبيئة.

وأشاد الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات «هيونداي روتام» بما لمسه خلال الزيارة من تقدم ملحوظ في كافة المجالات الإقتصادية، مُعرباً عن تطلعه إلى قيام المجموعة بتكثيف التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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