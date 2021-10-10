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يديرالحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز صاحب الـ 38 عامًا، مباراة منتخبي مصر وليبيا التي يحتضنها ملعب الأخير في بنغازي، مساء غدٍ الاثنين، في إطار تصفيات كأس العالم 2022.

ويدخل منتخب مصر مباراة ليبيا وهو متصدراً لقمة المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه صاحب المركز الثاني.

جوميز أدار ثلاث مباريات لمنتخب مصر الأول قبل مباراة ليبيا المرتقبة.

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة التي أدارها الحكم الجنوب أفريقي.

المباراة الأولى كانت أمام أوغندا بملعب برج العرب بتصفيات كأس العالم 2018 ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف فوز الفراعنة.

من جديد يعود محمد صلاح للتألق والتهديف بقميص منتخب مصر مع صافرة جوميز، فيسجل هدفًا في فوز الفراعنة على الكونغو الديموقراطية بثنائية في كأس أمم أفريقيا 2019 بالقاهرة.

تتواصل صافرة فيكتور جوميز لتكون تميمة انتصارات منتخب مصر وأهداف محمد صلاح، ويتفوق الفراعنة على منتخب تونس بنتجة 3/2 في الجولة الختامية لتصفيات أمم أفريقيا 2019، حيث سجل نجم ليفربول هدفًا قاتلاً مع الثواني الأخيرة.