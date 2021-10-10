محافظ بورسعيد: طلاء جميع العمارات السكنية بشارع ٢٣ ديسمبر بلون موحد

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على أنه سيتم طلاء واجهات جميع العمارات السكنية الواقعة بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر بلون موحد لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري بالمنطقة، والتى تشهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد اليوم، لمتابعة سير العمل في تطوير الشارع.

وأعلن محافظ بورسعيد عن قرب الانتهاء من الأعمال الجارية بنطاق شارع ٢٣ ديسمبر، والتى تأتى في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الاذدحام.

وأشار إلى أن أعمال التطوير الجارية بشارع ٢٣ ديسمبر تشمل بداية شارع ٢٣ يوليو وحتى مستشفى بورسعيد الجامعي في نطاق أحياء المناخ والزهور والضواحى وبطول ٣٨٠٠م تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي المناخ وحي الزهور وحي الضواحي، موضحا أن الأعمال تشمل التوسعة وتأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية بطول ٣٨٠٠ متر، ولفت محافظ بورسعيد أن شارع ٢٣ ديسمبر يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها بورسعيد في مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.