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موعد مشاهدة مباراة ضد ليبيا بث مباشر في بني غازي تصفيات 2022

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موعد مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيا بث مباشر في بني غازي تصفيات كأس العالم 2022 موعد مشاهدة مباراة ضد ليبيا بث مباشر في بني غازي تصفيات 2022

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منتخب يخوض غدا الاثنين 11--10-2021 لقاء هاما ومرتقبا أمام نظيره ليبيا ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

منتخب مصر يخوض اللقاء الثاني أمام ليبيا في بني غازي يوم الإثنين الموافق 11- 10 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر - القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة - - والحادية عشرة بتوقيت الإمارات -أبوظبي -دبي.

مصر تصدرت المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز الهام والمستحق على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. بينما جاء الأنجولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط يليه المنتخب الجابوني برصيد نقطة واحدة.

المصرى اليوم

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