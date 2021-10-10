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أصابوه بكسر بالوجه.. النيابة تأمر بضبط حمو بيكا وحراسه لاتهامهم بالتعدى على شاب بالإسكندرية

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أصابوه بكسر بالوجه.. النيابة تأمر بضبط حمو بيكا وحراسه لاتهامهم بالتعدى على شاب بالإسكندرية أصابوه بكسر بالوجه.. النيابة تأمر بضبط حمو بيكا وحراسه لاتهامهم بالتعدى على شاب بالإسكندرية

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أمر المستشار محمد عبدالسلام، أمين المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية، بضبط وإحضار مطرب المهرجانات «حمو بيكا» وحراسه الشخصيين؛ لاتهامهم بالتعدي على شاب بالضرب داخل محطة بنزين بالكيلو 21 غربي الإسكندرية وإحداث إصابته.

وكشفت تحقيقات نيابة أول العامرية بإشراف المستشار أحمد جمال رئيس النيابة، عن تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا من المدعو «سامح.م.ال» 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو «محمد محمود مصطفى» وشهرته «حمو بيكا» 33 عاما، بالتعدي عليه بالضرب.

وقرر المجني عليه في أقواله بالمحضر، أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي، شاهد المطرب حمو بيكا، وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه: «عند معاتبتي للبودي جارد قام حمو بيكا بالتعدي عليا بالضرب أيضًا محدثا إصابتي»- بحسب أقواله.

ووفقا للتقرير الطبي للمجني عليه المرفق بالمحضر تبين إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات واتهم المبلغ مطرب المهرجانات حمو بيكا وحراسه الشخصيين بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى.

واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال المجني عليه، واتهم المذكور وحراسه الشخصين «بودى جارد» بإحداث إصابته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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