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أكد ممدوح السبيعي بطل مصر والعالم في كمال الأجسام، الملقب بـ «بيج رامي»، أن استقبال المصريين له عندما فاز بلقب مستر أولمبيا العام الماضي، من اللحظات التي لا ينساها.

وقال بيج رامي: «مصر لم تنم لمدة 3 أيام حين حققت لقبي الأول، وتم استقبالي بشكل رائع والشوارع كان بها ما يقرب من 400 ألف شخص أثناء استقلالي للأتوبيس المكشوف وهى لحظات لا تقدر بثمن بالنسبة لي ومن المؤكد أن الجميع في مصر سيكون لديهم الرغبة في إسعادي بتقديرهم لي والالتفاف حولي لمشاركتي في انتصاري الجديد، وأرى الفرحة في عيونهم جميعا».

واختتم رامي بإهدائه اللقب للاعب الراحل جورج بيترسون الذي وافته المنية قبل انطلاق مستر أولمبيا، وإلى إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ومدربه دنيس ومحمد عصب وصديقه رضوان الكواتيحي الذي كان متواجدًا معه في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي والده قبل يومين من المسابقة وأصر على البقاء معه.

كما وجه الشكر لأسرته وأصدقائه الذين يتحملونه خلال فترة تجهيزه للبطولات ولكل واحد من الجماهير استقطع من وقته لمتابعته أو الدعاء له.