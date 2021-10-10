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"المعجب" يناقش مع النائب العام اليمني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

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"المعجب" يناقش مع النائب العام اليمني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات "المعجب" يناقش مع النائب العام اليمني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
"الموساي" يؤكد رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين البلدين

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالرياض اليوم، النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد الموساي والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان وعدد من أعضاء النيابة العامة، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
واطلع النائب العام بالجمهورية اليمنية على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.
وقال الشيخ المعجب: "إن زيارة النائب العام اليمني تأتي في إطار التنسيق المستمر مع أجهزة النيابة العامة في الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من القضايا التي تهم الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين".
فيما أعرب النائب العام بالجمهورية اليمنية من جانبه عن رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين واليمن، مشيداً بتجربة النيابة العامة السعودية في إدارة أعمالها كافة عبر نظامها الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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