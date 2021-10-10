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أبوالغيط والحجرف يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

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أبوالغيط والحجرف يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي أبوالغيط والحجرف يؤكدان أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين.

وقال أبوالغيط، في مؤتمر صحفى مشترك مع الحجرف، إن مذكرة التفاهم، جامعة وشاملة من شأنها العمل على تعميق علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الرأي والمشورة بين الامانتين .

وأضاف أبوالغيط: «إذا نجحنا في تنفيذ ما جاء في المذكرة، سيكون قد نجحنا نجاحا كبيرا في دعم العمل العربى المشترك».

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم هي تطوير وتحديث لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة منذ عام 1992، مشيدا بدور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف الحجرف في طرح فكرة تطوير هذه المذكرة وتحديثها.

وجدد التأكيد على أهمية هذه المذكرة بين المنظمة الام «في إشارة إلى جامعة الدول العربية»، ومجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أكد الحجرف أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين أمانة مجلس التعاون الخليجى باعتباره رافعة للعمل العربى المشترك والامانه العامة للجامعة العربية.

وقال: «نحن نؤمن بأهمية توحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات الجيوسياسية وقضايا تغير المناخ والامن السيبرانى والذكاء الاصطناعى والعمل على إيجاد فرص للشباب وتقليل نسب البطالة وتعزيز التعاون مع الجامعة العربية في جميع هذه المجالات».

وأضاف أنه تم مراجعة مذكرة التفاهم السابقة بين الجانبين من أجل مواكبة المتغيرات بالمنطقة والاستعداد للتعامل مع التحديات الجديدة، مشيرا إلى آلية للمتابعة لترجمة ما تم الاتفاق عليه.

وشدد على أن ذلك يأتي انطلاقا من إيمان الأمانة العامة لمجلس التعاون بأن الجامعة العربية هي المنظمة الأم لكل مؤسسات العمل العربى المشتركة.

المصرى اليوم

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