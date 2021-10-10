رئيس جامعة قناة السويس يفتتح اللقاءات التعريفية بالكليات للعام الجامعي الجديد

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نظمت كلية الطب البشري جامعة قناة السويس، اللقاء التعريفي لاستقبال الطلاب الجدد بالكلية بحضور أكثر من ٤٠٠ طالب يمثلون الفرقة الأولى بالكلية، برعاية الدكتور أحمد زكي، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور أحمد السقا، عميد الكلية والدكتوره منى غالي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وحضور يحيى جلال، أمين الكلية.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهورى وتلاوة مباركة من القرآن الكريم للطالب أحمد محسن، ثم قام الطالب كريم عبدالباري بتقديم كلمته ممثلا عن الطلاب موجهًا كلمته لزملائه الجدد «كن قائد تجربتك» فالجامعة للدراسه وممارسة الأنشطه من خلال الاتحاد أو الأسر الطلابيه، مؤكدًا أن التعاون والترابط هو أهم مميزات جامعتنا وخير دليل على ذلك هو حضور رئيس الجامعة والقيادات الجامعيه منذ اليوم الأول مع الطلاب الجدد لدعم التواصل المباشر بين الطلاب وإدارة الجامعة.

هنأ الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أبنائه طلاب الفرقة الأولى بتفوقهم وإلتحاقهم بكلية من أهم كليات جامعة قناة السويس، فهى كلية مرموقه علمياً وثقافياً واجتماعياً فهى الكلية الوحيدة بجمهورية مصر العربية التي حصلت على الجودة والاعتماد 3 مرات متتالية.

وأشار إلى أن الطالب المتميز كلمة تحمل الكثير من المعاني، فهي تشمل التفوق في المهارات والرياضه والثقافه خاصة ومصر تحتاج إلى طبيب كفئ ولدينا أسماء مرموقه لأطباء مصريين وصلوا إلى العالميه وأصبح اسمهم علامة في تخصصاتهم، مشيدًا بالأساتذة بكلية الطب جامعه قناة السويس، ومؤكدًا على طلابه بضرورة الاستفاده القصوى من هذه النخبه المختارة من الاساتذه، مطالباً طلابه بأن يضعوا أمام أعينهم هدف واحد وهو أن يصبح طبيب متميز.

وأوضح زكى أن الكليه لديها برامج متميزه بتخصصات مختلفه نسعى من خلالها إلى زياده وصقل طلابنا بالمعارف والمهارات ومعلناً أن الطالب هو أهم عناصر العمليه التعليميه والعنصرية الأخرى داخل الجامعه تسعى جاهده لتوفير احتياجات الطلاب.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الأقصى طموح لكل طالب هو الالتحاق بكلية الطب ولكنها البداية وليست النهاية فهى كلية تحتاج إلى طالب ذو كاريزما قادر على تنظيم وقته بين حياته الشخصية والأكاديمية والأنشطة ولهم مسمى يميزهم «الجيش الأبيض» الذي اعتمدت عليهم مصر في الأونة الأخيرة بشكل كبير.

ودعا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أبنائه الطلاب بضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية، معلناً تدشين مبادره طالب جامعة رياضى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أكد أن الرياضه أصبحت قضيه أمن قومي.

من جانبه، أكد عميد كليه الطب البشرى أن رئيس الجامعه خلال كلمته رسم خارطه طريق لكل طالب أساسها طبيب ناجح وإنسان متميز، موجهًا نصائحه لطلابه بأن كليه الطب كلية شاقة، ولكنها تتميز بالأنشطه الطلابية وتتنوعها، مشيرًا إلى أن الأبعاد الثلاثه للتفوق هي العلم ،المهارات،التدريب المستمر.

وأضاف السقا أن الهدف من اللقاءات التعريفية هو امتصاص الصدمه الأولى من التحول من التعليم ماقبل الجامعى إلى الجامعي، متمنيًا لهم النهوض بالمهنة والمنظومة الصحية بوجه عام.

من ناحيتها، أوضحت الدكتورة منى غالي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أن كلية الطب بالنسبة لكل طالب عائلته الثانيه ولكل فرد في العائله له دوره من حقوق وواجبات، مشيرة إلى ضرورة قراءة كل طالب لكتيب دليل الطالب للتعرف على حقوقه والتزاماته، مؤكدة على الالتزام بالشكل العام للطالب واتباع كافه لوائح وقوانين الجامعة.