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«المحامين» تتسلم 10 نسخ من مجموعة الأحكام إهداء من «الدستورية»

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«المحامين» تتسلم 10 نسخ من مجموعة الأحكام إهداء من «الدستورية» «المحامين» تتسلم 10 نسخ من مجموعة الأحكام إهداء من «الدستورية»

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أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن إهداء المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، النقابة برئاسة رجائي عطية، النقيب العام، 10 نسخ من مجموعة الأحكام الصادرة عنها.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أرسل المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس المكتب الفني، إلى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نصه:

السيد رجائي عطية، نقيب المحامين، تحية اعتزاز وتقدير.. يسرني أن انقل إليكم أسمى آيات التقدير والأمنيات الطيبة من المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجميع نواب رئيس المحكمة، ورؤساء هيئة المفوضين بها.

وأود الإحاطة بأن الجمعية العامة للمحكمة قررت إهداء النقابة 10 نسخ من الجزء الثامن عشر من مجموعة الأحكام التي صدرتها المحكمة، خلال المدة من 1 / 8/ 2019 إلى 30/ 9/ 2020 وتوفر أعداد من ذلك الجزء بسعر مخفض لمن يرغب من المحامين«.

المصرى اليوم

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