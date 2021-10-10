مع بدء العام الدراسي.. «الجيزة» تطالب بعدم التكدس والتزاحم أمام المدارس

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تقدمت محافظة الجيزة بخالص التهنئة للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد مع خالص التمنيات بالنجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب.

وتناشد المحافظة السادة اولياء الامور بالتعاون مع أجهزة المحافظة وعدم التكدس والتزاحم امام المدارس وذلك حرصا على سلامه الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن برفع أي مخالفات أو إشغالات للباعه الجائلين من محيط المدارس والقيام بحملات تطهير وتعقيم دوري للمدارس من الداخل والخارج مع اتخاذ كافة التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.