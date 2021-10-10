طالبوا بإنقاذ كوكب الأرض.. مظاهرة ألفية في بروكسل تنادي بـ«العدالة المناخية»

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نظم الآلاف من الشباب وكبار السن مسيرة في مدينة بروكسل اليوم وذلك لحث زعماء العالم على اتخاذ خطوات أكثر جرأة لمواجهة الكارثة العالمية ومكافحة التغيرات المناخية في قمة المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في جلاسجو والتي تبدا الشهر الجاري.

وشاركت نحو 80 منظمة في المظاهرة، والتي تستهدف هذا الحدث الأكبر في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، وذلك منذ بداية أزمة فيروس كورونا، والتي أوقفت المسيرات الأسبوعية التي تنظمها الحركة في الطرقات .

وقال تقرير لوكالة أسوشيتيد برس اليوم الأحد إن الشوارع امتلأت براكبي الدرجات والأسر بصحبة الأطفال والمتظاهرين من كبار السن، مشيرا إلى أن الجميع أخذوا يرددوا شعارات تطالب بـ«العدالة المناخية» كما رفعوا لافتات باللغات الإنجليزية والفرنسية والهولندية، ف حين حملت متظاهرة دبا قطبيا محشوا بالقش على رأسها، حيث طالب الجميع بإنقاذ كوكب الأرض .

وعبر أنصار البيئة عن قلقهم من أن ينتج مؤتمر الأطراف الخاص التغيرات المناخية السادس والعشرين في جلاسجو والمعروف باسم «كوب 26»، سياسات لا تعمل بشكل كاف على الحد من الانبعاثات الكربونية وإبطاء سخونة الكوكب .

وضم حشد المتظاهرين أشخاصا يرتدون كمامات، وآخرين بدونها، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن بلجيكا بها أعلى معدلات تطعيم باللقاحات المضادة لكورونا في العالم، والتي شرعت في تخفيف القيود التي فرضها تفشي الفيروس، مما يسمح بعودة هذه التجمعات من جديد .